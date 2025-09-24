Racing 1 – Vélez 0: pase a semifinales de la Libertadores con gol de Solari y VAR protagonista

La Academia abrochó la serie en el Cilindro: gol de Santiago Solari y un tanto de Vélez anulado por milímetros tras revisión.

En el Cilindro de Avellaneda y por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing venció este martes 1–0 a Vélez y selló su clasificación a semifinales con un global 2–0. Fue un partido tenso, con el local administrando la ventaja y el Fortín buscando el golpe que lo metiera en la serie.

El segundo tiempo concentró todo: primero, Vélez rozó el 1–0 con una jugada que terminó en gol, pero el VAR determinó que la pelota no cruzó por completo la línea y el tanto fue anulado, encendiendo la polémica. Minutos después llegó el golpe académico: a los 36’ ST, Santiago Solari definió en el área y marcó el 1–0 que desató la fiesta en Avellaneda.

Desde allí, Racing manejó los ritmos, cerró líneas y aguantó los intentos finales del visitante. Con temple y eficacia en los momentos clave, la Academia se metió entre los cuatro mejores de América.

