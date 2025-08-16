Racing 1 – Tigre 2: remontada agónica en Avellaneda con un penal polémico

Racing arrancó ganando, pero Tigre lo dio vuelta en el cierre y se llevó un triunfo explosivo del Cilindro.

Este viernes, en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Tigre sorprendió con una remontada heroica y venció 2-1 a Racing como visitante.

La Academia se había adelantado a los 43 minutos con una volea espectacular de Adrián Balboa. Pero todo cambió en el complemento: a los 54 minutos, Franco Pardo fue expulsado por doble amonestación, lo que dejó al local con uno menos y condicionó el desarrollo del encuentro.

El momento clave llegó a los 83 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal tras revisar con el VAR una sujeción en el área. La decisión desató la furia de Gustavo Costas, quien insultó al juez, invadió el campo y fue expulsado. Braian Martínez se hizo cargo de la ejecución y marcó el empate.

En el tiempo de descuento (90+3’), Ignacio Russo conectó de cabeza y selló la remontada del Matador, que celebró un triunfo inolvidable en Avellaneda. Racing, en cambio, se retiró envuelto en bronca por el arbitraje y la pérdida de puntos en su propia casa.

Próximo partido