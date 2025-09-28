Racing 0 – Independiente 0: clásico sin goles y lamento por la última de Galdames

Partido intenso en el Cilindro: la Academia se quedó sin piernas y el Rojo tuvo el triunfo en la más clara, pero definió ancho sobre la hora.

En el Cilindro de Avellaneda y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Racing e Independiente empataron este domingo 0–0 en un clásico friccionado y con final de alto voltaje. La visita, en el debut de Gustavo Quinteros como DT, se plantó con orden; el local, que venía de un esfuerzo grande en la Copa, dominó tramos pero le faltó profundidad.

El desarrollo mostró pierna fuerte, muchos duelos y arco a arco espaciado. Racing buscó por bandas y pelota parada; Independiente respondió con transiciones y remates de media distancia. El árbitro Nicolás Ramírez debió intervenir seguido y amonestó al propio Quinteros por protestas, en una tarde de clima clásico.

El cierre dejó la imagen más nítida del partido: Galdames quedó mano a mano en la última jugada, pero su definición salió ancha y el 0–0 quedó sellado. Reparto de puntos y sensaciones cruzadas: Racing lamentó no haberlo quebrado antes; el Rojo se fue con la bronca de haber tenido el triunfo en el pie.

Impacto en la tabla

Racing llega a 11 puntos (3–2–5).

llega a (3–2–5). Independiente suma 5 puntos (0–5–4).

Próximos partidos