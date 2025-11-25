Quinteros se reunió con Bullrich y Monteoliva

El ministro participó del Consejo de Seguridad Interior, ámbito donde se llevó a cabo una reunión informativa y de análisis de gestión, para presentar los lineamientos de la nueva estrategia federal en materia de prevención del delito, con foco en la lucha contra el narcotráfico, las redes delictivas y el crimen organizado.

Este martes, el ministro Juan Pablo Quinteros participó del Consejo de Seguridad Interior, encuentro encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quienes presentaron los lineamientos y prioridades de la nueva estrategia federal de seguridad.

El cónclave tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa; el secretario Ejecutivo del Consejo, Iván Velasco; los jefes de las cinco Fuerzas Federales; y los ministros de Seguridad de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este ámbito se llevó a cabo la presentación de Alejandra Monteoliva, quien encabezará la cartera nacional en este nuevo período y reemplazará a Patricia Bullrich, quien fue la titular del ministerio desde diciembre de 2023 y ahora ocupará una banca en el Senado.

Al respecto el ministro sostuvo: “Acompañar estos espacios de articulación es fundamental para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias. Desde Córdoba, le deseamos éxitos en su gestión para seguir construyendo más seguridad en todo el país”.