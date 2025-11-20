Quebrada del Condorito: reabren el balcón norte solo con guías tras los incendios de octubre

Desde este viernes, el Parque Nacional Quebrada del Condorito habilitará de manera parcial el acceso al balcón norte y a la zona de río durante fines de semana y feriados, exclusivamente en salidas acompañadas por guías autorizados, como medida preventiva tras los incendios de octubre.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito informó que, a partir de este viernes 21 de noviembre, se implementará una apertura parcial del área de uso público. La medida alcanza al balcón norte y a la zona de río, que podrán visitarse únicamente en grupos guiados por guías habilitados, durante fines de semana y feriados.

Las autoridades del parque remarcaron que se trata de una disposición momentánea, orientada a resguardar la seguridad de los visitantes y a favorecer la recuperación ambiental de los sectores afectados por los incendios registrados en el mes de octubre.

Las personas interesadas en realizar la visita deberán consultar el listado de guías autorizados en la página oficial del área protegida, donde figuran los contactos y modalidades de contratación.

Un parque clave para la biodiversidad serrana

Ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, en el corazón de las Sierras Grandes, el Parque Nacional Quebrada del Condorito es uno de los paisajes más emblemáticos del país. Fue creado el 28 de noviembre de 1996 y protege unas 37.344 hectáreas dentro de la ecorregión Chaco Seco, distrito serrano.

Su ubicación y altitud le otorgan características particulares: funciona como una “isla” de ambientes de altura en contacto con distintas ecorregiones, lo que favorece una gran diversidad de especies y la presencia de fauna y flora endémica, propias de este cordón montañoso.

El parque recibe su nombre por la presencia del cóndor andino, que utiliza las paredes de la quebrada —de unos 300 metros de profundidad— como sitio de descanso y nidificación. Observar su vuelo planeado sobre el valle es una de las experiencias más buscadas por quienes recorren el balcón norte.

Además de su valor paisajístico, la Quebrada del Condorito cumple un rol central como reserva hídrica: la vegetación natural protege los suelos y regula el escurrimiento del agua, aportando a las cuencas que abastecen a distintas localidades de la provincia.

Cómo llegar al parque

El acceso principal al sector de la Quebrada del Río de los Condoritos se encuentra en el paraje La Pampilla, sobre la Ruta Provincial 34 (RP34), en el km 59,5 de la Ruta de las Altas Cumbres.

Desde allí, un camino de ripio de aproximadamente 2 kilómetros conduce hasta el estacionamiento del Centro de Visitantes, punto de partida del sendero peatonal que lleva hacia la quebrada y el balcón norte.

Otro ingreso habilita la visita al área central del parque, en el sector de Río Paso de las Piedras. Este acceso se ubica en el paraje Dos Puertas, también sobre la RP34, a la altura del km 47 en dirección sur. Desde ese punto, un camino de tierra de unos 8 kilómetros llega hasta el vado del río, donde se puede disfrutar del paisaje serrano y la tranquilidad del curso de agua.

Registro obligatorio y actividades permitidas

Para ingresar al parque es obligatorio realizar un registro de visitantes. A fin de agilizar el trámite, se recomienda completar el formulario de auto-registro en forma online antes de la visita y presentarlo al llegar al área protegida.

En el sector del Río Paso de las Piedras se permiten actividades recreativas como picnic y pesca de salmónidos, siempre bajo la normativa vigente de la Administración de Parques Nacionales (APN) y durante la temporada habilitada.

Las autoridades recordaron que las restricciones actuales sobre el balcón norte y la zona de río tienen carácter transitorio y que su objetivo principal es acompañar los procesos de restauración del ambiente serrano, al tiempo que se garantiza una visita ordenada y segura para quienes eligen conocer uno de los parques nacionales más representativos de Córdoba.