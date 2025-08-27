Quaranta pide explicaciones por excedentes de fondos específicos provinciales sin ejecutar en 2024

El concejal de Carlos Paz Inteligente reclamó la presencia de la secretaria Soledad Zacarías en el Concejo de Representantes, tras detectarse saldos millonarios sin ejecutar en partidas educativas, alimentarias y de obras públicas.

El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) presentó un proyecto de resolución para convocar a la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, a brindar un informe en el Concejo de Representantes el próximo 5 de septiembre.

La solicitud surge a partir de los excedentes de fondos de afectación específica de origen provincial que recibió el municipio y que, en parte, quedaron sin ejecutar durante 2024, según lo reflejado en la Cuenta General del Ejercicio. Entre ellos, el FODEMEEP (mantenimiento escolar) con un saldo de $55.842.771, el PAICOR (alimentación escolar) con $226.587.822, el FA.SA.MU. (saneamiento municipal) con $534.853.954, el Fondo de Compensación Consenso Fiscal con $105.639.347, y el programa Salas Cuna con $61.260.860, entre otros.

Quaranta recordó que estos recursos “provienen de transferencias que realiza el Gobierno de la Provincia con un destino específico, no pueden utilizarse para otra cosa”. En ese sentido, planteó su preocupación porque “al cierre del año 2024 aparecen saldos disponibles sin ejecutar, cuando las escuelas públicas siempre tienen necesidades, y la ciudad necesita la ejecución de obras públicas”.

Concejal Carlos Quaranta.

El edil remarcó que resulta llamativo que estos fondos permanezcan inmovilizados, sobre todo en un contexto en el que —según dijo— el propio municipio “expresa en todo momento la escasez de recursos”.

Al fundamentar el pedido, sostuvo que se busca saber “por qué hubo estos excedentes de dinero a fin de 2024, cuáles fueron las razones administrativas, de gestión o políticas que llevaron a esta situación y qué está ocurriendo con esos excedentes durante el año 2025”.

Finalmente, Quaranta enfatizó que “es fundamental que el municipio dé explicaciones claras” y que la presencia de la funcionaria responsable del régimen económico-financiero en el recinto permitirá contar con información precisa sobre el destino de los fondos.