Proyecto de Biocombustibles: Vigo recibió el apoyo de los gobernadores Llaryora y Sadir

El gobernador Martín Llaryora y su par de Jujuy, Carlos Sadir, asistieron al Senado de la Nación para apoyar y respaldar el nuevo proyecto de Biocombustibles que impulsa la senadora Alejandra Vigo.

Participaron de la reunión los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Víctor Zimmermann (Chaco) y Flavio Fama (Catamarca), a quienes el gobernador Llaryora les agradeció el acompañamiento.

La iniciativa propone elevar los cortes de biocombustibles en los combustibles tradicionales, con el objetivo de generar mayor valor agregado a la producción primaria y promover la creación de empleo en las provincias.

“Elevar los cortes significa transformar la materia prima en trabajo y desarrollo para nuestras economías regionales”, destacó Llaryora, al subrayar la importancia de una ley más federal y productiva.