Provincia y el CCT Córdoba del CONICET avanzan en una agenda de ciencia y democracia a 50 años del golpe

En el marco de la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, autoridades del sistema científico y del Gobierno de Córdoba comenzaron a trabajar en una agenda conjunta para promover el debate público sobre la relación entre ciencia y democracia.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, autoridades del sistema científico y del Gobierno de la Provincia de Córdoba comenzaron a trabajar en una agenda conjunta orientada a promover el debate público sobre la relación entre ciencia y democracia.

Con ese objetivo, el vicedirector del Centro Científico Tecnológico Córdoba del CONICET, el Dr. Andrés Izeta, visitó la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia para avanzar en la construcción de una agenda de trabajo que permita dar contenido a esta fecha significativa desde el ámbito de la ciencia, la investigación y la divulgación del conocimiento.

Durante el encuentro, Izeta fue recibido por el director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Emilio Iosa, y por la directora de Divulgación Científica, María José Viola.

En la reunión se analizaron distintas propuestas orientadas a generar espacios de reflexión y actividades que permitan abordar el vínculo entre producción científica, libertad académica y vida democrática.

La iniciativa busca instalar el debate sobre el rol de la ciencia en las sociedades democráticas, así como recuperar la memoria histórica del impacto que tuvieron las dictaduras en el sistema científico argentino, tanto en términos de persecución de investigadores como de interrupción de proyectos académicos e institucionales.

Desde ambas instituciones coincidieron en la importancia de que el sistema científico participe activamente en la construcción de memoria colectiva, aportando herramientas de análisis, conocimiento histórico y reflexión crítica sobre el pasado reciente.

La agenda que comenzará a desarrollarse en los próximos meses incluirá actividades de divulgación, encuentros académicos y propuestas destinadas a acercar estas discusiones a la sociedad, con el objetivo de fortalecer una cultura democrática basada en el conocimiento, el pensamiento crítico y la memoria histórica.

De esta manera, la Provincia de Córdoba y el CONICET avanzan en una articulación que busca poner a la ciencia al servicio de la reflexión pública y del fortalecimiento de los valores democráticos en el país.