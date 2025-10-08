Premio Nobel de Química 2025 para los creadores de los materiales que “respiran”

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi recibieron el Premio Nobel de Química 2025 por el desarrollo de estructuras moleculares porosas capaces de capturar gases, agua y contaminantes.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este 8 de octubre que el Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por su trabajo pionero en la creación de los metal-organic frameworks (MOFs), materiales híbridos formados por metales y compuestos orgánicos que presentan una altísima porosidad.

Estas estructuras permiten almacenar o filtrar moléculas en espacios microscópicos, con aplicaciones clave en la captura de dióxido de carbono, la purificación del aire, el almacenamiento de gases industriales y la obtención de agua del aire. La Academia destacó que una pequeña cantidad de estos compuestos puede contener una superficie interna equivalente a la de un campo de fútbol, lo que los convierte en una verdadera revolución para la química de materiales.

El premio, dotado con 11 millones de coronas suecas, reconoce investigaciones que abren nuevas posibilidades para enfrentar desafíos globales como la escasez hídrica y el cambio climático. En el comunicado oficial se subraya que los MOFs “crearon una nueva arquitectura molecular que combina la solidez de los metales con la versatilidad del carbono”, un logro que permite diseñar materiales a medida para fines energéticos y ambientales.

Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, fue uno de los primeros en demostrar la capacidad de los MOFs para absorber gases. Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, aportó los fundamentos estructurales que permitieron su diseño controlado. Y Omar Yaghi, investigador de la Universidad de California en Berkeley, aplicó estos principios para desarrollar sistemas capaces de capturar agua del aire, incluso en zonas desérticas.

En la explicación pública del jurado, se utilizó una metáfora literaria para ilustrar el concepto: los MOFs son como “el bolso encantado de Hermione en Harry Potter”, ya que pueden almacenar grandes volúmenes en espacios minúsculos. Más allá del paralelismo, el impacto científico es tangible: hoy estos materiales se estudian para su uso en baterías, sensores, catálisis y purificación ambiental.

El Nobel de Química 2025 consolida así una línea de investigación que combina creatividad, sostenibilidad y utilidad práctica, al servicio de los mayores desafíos del planeta.