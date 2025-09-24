Potencia Argentina llega a Villa Carlos Paz para presentar la segunda camada de 100 líderes emergentes para saltar la grieta

Se trata de un espacio federal y multipartidario para desarrollar liderazgos políticos que estén comprometidos con los valores de la democracia, la transparencia y el diálogo. La segunda cohorte de 100 líderes emergentes, que accedió a una beca de formación completa, fue seleccionada entre más de 3.186 candidatos que se inscribieron en todo el país. Hay 9 cordobeses y representación de 23 provincias.

Potencia Argentina (PA+), la aceleradora de liderazgos políticos emergentes en Argentina, comenzó este miércoles en Villa Carlos Paz la formación de la segunda cohorte de líderes emergentes en un evento que se extenderá hasta el próximo lunes 29. Este espacio de formación, multipartidario y federal tiene como objetivo inspirar, formar y conectar a una nueva generación de líderes comprometidos con la democracia, la transparencia y el bienestar social.

Entre los 100 seleccionados hay representantes de 23 de las 24 provincias del país y forman parte de este grupo 9 cordobeses: Tania Kyshakevych (Dean Funes); Doria Micaela Gandara (Jesús María); Salome Diaz Giardullo (Villa Cerro Azul); Maria Ines Pioli Brizuela, Agostina Noccioli, Martin Lazarte, Nicolás Eguía, Guadalupe Marysol Heredia y Yohana del Valle Artico Fenoglio.

“En Potencia Argentina queremos contribuir a la formación de los líderes que van a escribir el próximo capítulo de la historia de nuestro país. Queremos que cada uno de ellos sepa que su responsabilidad es mayor al respeto de la democracia, deben fortalecerla. No basta con conocer el Estado, deben transformar su funcionamiento. En un contexto tan desafiante como el que vivimos, necesitamos líderes que no le tengan miedo a innovar, que sepan escuchar, pero sobre todo, que estén dispuestos a actuar con integridad y propósito”, señaló Santiago Bermúdez, Director Ejecutivo de Potencia Argentina.

Enfoque del programa educativo de Potencia Argentina+

El programa educativo de Potencia Argentina+ parte de una premisa central: el liderazgo se aprende en la práctica, en la interacción con otros y en la reflexión compartida. Por eso, la formación se organiza a partir de un enfoque por competencias que integra tres dimensiones:

Cualidades personales: rasgos como la empatía, la coherencia, la resiliencia o la apertura al diálogo, que atraviesan todo el proceso formativo.

Competencias políticas: habilidades para negociar y construir consensos, liderar equipos de confianza, comunicar con propósito o diseñar estrategias en contextos complejos.

Prácticas vivenciales: dinámicas grupales, simulaciones y proyectos comunitarios que convierten lo aprendido en experiencia concreta y acción transformadora.

El recorrido formativo se estructura en tres grandes módulos:

El recorrido formativo se estructura en tres grandes módulos:

Liderazgo con propósito: el autoconocimiento como base para alinear convicciones personales con los desafíos colectivos de la Argentina.

el autoconocimiento como base para alinear convicciones personales con los desafíos colectivos de la Argentina. Liderazgo democrático: la construcción de consensos y equipos de alta confianza para fortalecer el diálogo y la legitimidad institucional.

la construcción de consensos y equipos de alta confianza para fortalecer el diálogo y la legitimidad institucional. Liderazgo transformador: la visión estratégica para diseñar futuros posibles, innovar en lo público y llevar adelante proyectos de impacto comunitario.

De forma transversal, la comunicación y la tecnología atraviesan todo el programa: desde la creación de narrativas públicas consistentes hasta el uso de herramientas digitales para potenciar la participación ciudadana, la innovación y la transparencia.

Para el lanzamiento de esta segunda cohorte, se hizo presente en Córdoba Andrés Valenciano, CEO de la red regional Democracia+, conformada por la Fundación VélezReyes+ y Renova Brasil, proyectos que han transformado la formación de líderes políticos en todo el continente. PA+ forma parte de dicha Red.

“En Democracia+ creemos que renovar el liderazgo político es clave para defender la democracia. Lo hacemos a escala regional porque los desafíos se repiten en toda América Latina, pero el cambio comienza en lo local. El trabajo que inicia Potencia Argentina en Córdoba es un ejemplo inspirador de esto: formar políticos capaces de escuchar todas las voces, debatir con respeto y transformar ese diálogo en soluciones reales para la gente”, reflexionó Andrés Valenciano.

Una primera experiencia exitosa

La formación de la primera cohorte de 100 líderes emergentes de Potencia Argentina se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025. A su vez, PA+ sumó una capacitación intensiva llamada “Modo Campaña”, en la cual sumó a 47 líderes más que forman parte de los procesos electorales de este año.

El programa tendrá una duración de tres meses, 19 clases virtuales, 8 días de entrenamiento completos y 2 encuentros presenciales nacionales. Además, los participantes accederán a una red de mentores y expertos estratégicos.

Acerca de Potencia Argentina (PA+)

PA+ es una aceleradora de liderazgos políticos emergentes, federal y multipartidaria presentada en Argentina el año pasado, que tiene como objetivo inspirar, formar y conectar a una nueva generación de líderes comprometidos con la democracia, la transparencia y el bienestar social.

Forma parte de la red latinoamericana Democracia+, conformada por la Fundación VélezReyes+, creada por los empresarios David Vélez y Mariel Reyes y Renova Brasil, iniciativas que se destacan por su impacto en la formación de líderes políticos en todo el continente.

Más info: https://potenciaargentina.org/