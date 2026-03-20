Piden colaboración para encontrar a un hombre visto por última vez el 18 de marzo en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción de Turno 1 solicita colaboración para localizar a un hombre de 45 años visto por última vez el 18 de marzo en Villa Carlos Paz.

La Fiscalía de Instrucción de Turno 1 de Villa Carlos Paz solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Mariano Alejandro Lojda, de 45 años, visto por última vez el 18/03/26 en esta ciudad.

Según la información oficial, al momento de ausentarse vestía pantalón de jean marrón, remera celeste con la inscripción “RIO DE JANEIRO” en color azul, y zapatillas Nike de color azul y naranja.

En cuanto a su descripción física, se indicó que es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello marrón con canas, ojos color miel y tez blanca.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 int. 55801/2/4, o dirigirse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana.