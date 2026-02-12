Pía Felpeto pide explicaciones por el posible cierre de cajeros automáticos en Villa Carlos Paz

La concejala solicitó al Ejecutivo que informe si el Banco de Córdoba evalúa retirar cajeros en la ciudad y qué gestiones se hicieron para evitar un impacto en vecinos, comerciantes y turistas.

La concejala Pía Felpeto presentó un proyecto de resolución en el Concejo de Representantes para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si recibió comunicaciones por parte del Gobierno de Córdoba o del Banco de Córdoba respecto a un posible cierre o retiro de cajeros automáticos en Villa Carlos Paz.

La iniciativa se enmarca en la reestructuración que la entidad financiera provincial viene llevando adelante y que, según se conoció en las últimas semanas, implicaría la reducción de cajeros y sucursales en distintas localidades del interior. La situación ya generó preocupación en varios municipios del Valle de Punilla y motivó planteos de legisladores provinciales, que pidieron revisar el alcance de la medida.

“En una ciudad turística como la nuestra, y con una importante población de adultos mayores, el acceso a cajeros automáticos sigue siendo un servicio esencial. Por eso creemos necesario anticiparnos y conocer con claridad cuál es la situación de Carlos Paz”, expresó Felpeto, al fundamentar el proyecto.

La concejala remarcó que el objetivo es que el municipio brinde precisiones sobre si existieron notificaciones formales o informales por parte del Banco de Córdoba y qué acciones se impulsaron —o se prevé impulsar— para evitar que un eventual retiro de cajeros afecte a vecinos, comerciantes y visitantes.

El texto presentado solicita que el Ejecutivo detalle si hubo comunicaciones oficiales, qué impacto tendría una posible reducción de cajeros en la ciudad y qué gestiones se realizaron ante las autoridades provinciales y de la entidad bancaria para garantizar la continuidad del servicio.

“Más allá del avance de la digitalización, todavía hay muchos ciudadanos que dependen del efectivo para su vida cotidiana. Como representantes, tenemos la responsabilidad de cuidar esos servicios y defender los intereses de nuestra comunidad”, concluyó Felpeto, al insistir en la necesidad de contar con información clara antes de que se adopten decisiones que puedan afectar la vida diaria de los carlospacenses.