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PhoTortul (La foto del mes): “Túnel de otoño”

“Túnel de otoño” (Calle Medrano – Villa Carlos Paz, mayo de 2026)

Las callecitas de Santa Rita del Lago tienen ese #QueSeYoViste. Parecen simples hasta que el sol decide filtrarse por su follaje. Entonces aparece este pasillo dorado, este pequeño truco de magia ‘carlospazonza’ donde los árboles se ponen de acuerdo para hacer un arco triunfal y dejar pasar a todos, pero premiar a los que todavía saben mirar.

Al fondo asoma el lago, como si estuviera espiando entre ramas, recordándonos que en Villa Carlos Paz hasta las cuadras más domésticas guardan una salida secreta hacia la postal.

La sombra dibuja partituras sobre el asfalto.

Y mayo, siempre tan silencioso, va pintando de amarillo lo que abril dejó inconcluso.

Aquí el otoño no cae, se estaciona.

Nota correspondiente a la edición n° 623 del periódico La Jornada, del 27 de mayo de 2026.

lajornada
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