Pesar por el fallecimiento de Luis Losada, histórico referente de la COOPI

La Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz lamentó profundamente la muerte de su síndico, destacando su trayectoria de compromiso político, social y cooperativo.

La Cooperativa Integral (COOPI) expresó su pesar por el fallecimiento de Luis Losada, quien se desempeñaba como síndico de la institución y era reconocido por su activa participación en el movimiento cooperativo y en distintas causas sociales de la región.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó:
“Su vida estuvo atravesada por un compromiso político y social constante, expresado tanto en la comunidad en general como en el movimiento cooperativo en particular. Su entrega y convicción dejan una huella que nos inspira a seguir construyendo colectivamente”.

La COOPI transmitió sus condolencias a la familia, allegados y compañeros de Losada, remarcando que “el recuerdo de sus luchas seguirá presente alimentando nuestra memoria”.

Figura respetada en los ámbitos cooperativos locales, Losada dedicó buena parte de su vida a impulsar espacios de participación ciudadana, defensa de los servicios públicos y organización comunitaria, valores que marcaron su paso por la institución.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here