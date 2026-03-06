Peajes en Córdoba: rige suba para usuarios multifrecuentes

La actualización tarifaria rige en las principales rutas y accesos de la provincia, con nuevos valores para quienes usan Telepeaje. La concesionaria aseguró que el pago manual en cabinas tradicionales no cambia.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) autorizó una actualización tarifaria en los peajes de Córdoba. La medida se aplica desde este viernes y está vinculada a la variación de costos del período comprendido entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

Según lo informado, el ajuste impacta exclusivamente en los usuarios multifrecuentes que utilizan Telepeaje. En tanto, el pago manual en cabinas tradicionales no tendrá modificaciones.

La suba ya rige en los peajes de las rutas 20, 5, 36, 19, 38, 9 Norte, 9 Sur, E 53, E 55, además de la Autopista Pilar–Córdoba y el Segundo Anillo de Circunvalación.

Nuevas tarifas por categoría

Estos son los valores actualizados informados para Telepeaje y pago manual (cuando corresponde):

Categoría 1 (Motos): $0 (lunes a viernes) / $800 (fin de semana y feriado).

(lunes a viernes) / (fin de semana y feriado). Categoría 2 (Automóviles): $1.731,09 por Telepeaje / $3.000 manual.

por Telepeaje / manual. Categorías 3 y 4 (2 ejes duales / 3 o 4 ejes bajos): $3.462,18 por Telepeaje / $6.000 manual.

por Telepeaje / manual. Categoría 5 (3 o 4 ejes duales o altos): $5.193,27 por Telepeaje / $15.000 manual.

por Telepeaje / manual. Categoría 6 (5 o 6 ejes): $6.924,36 por Telepeaje / $20.000 manual.

por Telepeaje / manual. Categoría 7 (más de 6 ejes): $8.655,45 por Telepeaje / $25.000 manual.

Descuentos por cantidad de pasadas

Para automóviles que usen Telepeaje, se mantienen los descuentos por cantidad de pasadas: