Patricia Bullrich será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra de Seguridad fue designada por Javier Milei y Karina Milei al frente de la bancada oficialista en la Cámara Alta. “Dejaré todo para lograr los cambios que el país necesita”, aseguró.

Patricia Bullrich confirmó que asumirá como presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), cargo que ocupará a partir del próximo período legislativo, en diciembre. La funcionaria agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes impulsaron su designación.

“Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, escribió Bullrich en sus redes sociales.

La ministra de Seguridad, que resultó electa senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires en los comicios del pasado 27 de octubre, pasará así a liderar la bancada oficialista en la Cámara Alta, desde donde se impulsarán los proyectos de reformas estructurales que el Gobierno busca aprobar en la nueva etapa parlamentaria.

Con su llegada al Senado, Bullrich refuerza el peso político de La Libertad Avanza en el Congreso y consolida su rol como una de las figuras más influyentes dentro del oficialismo.