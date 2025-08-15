Patricia Bullrich será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Seguridad competirá por La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, con el respaldo de Javier Milei y un discurso de polarización con el kirchnerismo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que encabezará la lista de candidatos al Senado por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

En un mensaje publicado en X, Bullrich aseguró que su objetivo será “liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso” para “proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo” del gobierno. “Vamos por las reformas que faltan y a blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente”, respondió al presidente Javier Milei, quien celebró su candidatura con un efusivo mensaje de apoyo.

Mensaje de campaña

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, afirmó la funcionaria, quien destacó que lanza su candidatura “después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley”.

En su discurso, Bullrich volvió a apuntar contra el kirchnerismo, al que acusó de querer “destruir todo para volver al poder” y de no importarle “la gente ni el país”. “No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, remarcó.