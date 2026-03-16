Paro universitario nacional: arrancan las medidas de fuerza y se resiente la actividad en la UNC y otras casas de estudio

Las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica activaron un nuevo plan de lucha por salarios y financiamiento universitario. La protesta impacta desde este lunes en universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Córdoba, mientras en la UBA sectores docentes impulsan un paro por tiempo indeterminado.

El conflicto universitario vuelve a escalar desde este lunes con el inicio de un nuevo paro nacional docente impulsado por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, en reclamo de recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida tiene alcance en gran parte del sistema público y afecta también a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), además de otras casas de estudio del país.

En los hechos, el plan de lucha prevé una semana de cese de actividades desde el 16 al 21 de marzo en varias universidades y una profundización posterior con nuevas acciones gremiales. En el caso de Conadu, los comunicados y adhesiones difundidas en distintas asociaciones de base hablan de un paro de una semana con continuidad del conflicto, mientras que en Conadu Histórica también se resolvió una intensificación de medidas con nuevas instancias hacia fines de marzo.

La protesta alcanza a universidades nacionales de distintos puntos del país, entre ellas la UNC, la UTN, la UNLP, la UNR, la UNT, la UNNE, la UNSa, la UNER y la UNPAZ, entre otras. En el caso de la UTN, además de sus facultades regionales, también fue informada la adhesión del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

Reclamo salarial y financiamiento

El eje central del conflicto sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes frente a la inflación y la falta de aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Desde los gremios sostienen que el atraso salarial ya es insostenible y que la situación presupuestaria compromete tanto el funcionamiento de las universidades como las condiciones laborales de la docencia.

En la UBA, la protesta tiene además una dinámica propia. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) viene impulsando un paro por tiempo indeterminado hasta que se efectivice el 55,4% de aumento salarial que, según plantean, corresponde por la ley de financiamiento. En sus documentos, el gremio afirma que el salario real se encuentra en un piso histórico y denuncia una fuerte pérdida acumulada desde noviembre de 2023.

Con este escenario, el arranque de la semana aparece marcado por la incertidumbre sobre el dictado normal de clases y por un conflicto que, lejos de cerrarse, apunta a extenderse si no aparecen respuestas oficiales sobre salarios y presupuesto universitario.