Paro nacional docente: la UEPC informó un 75% de acatamiento en Córdoba

El gremio provincial se sumó a la medida convocada por CTERA en reclamo de financiamiento educativo, restitución del FONID y paritaria nacional. En Córdoba, el acatamiento fue alto en el turno mañana, según confirmó Roberto Cristalli.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) participa este martes 14 de octubre del paro nacional docente convocado por la CTERA, en una jornada de protesta que afecta el dictado de clases en todo el país.

El secretario General del gremio, Roberto Cristalli, confirmó que el acatamiento en Córdoba alcanza el 75% en el turno mañana, y que la adhesión se mantiene elevada en la mayoría de los departamentos provinciales.

Reclamos por presupuesto y financiamiento

La medida responde a los reclamos del sector ante la falta de avances en la paritaria nacional docente, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los recortes en educación contemplados en el proyecto de Presupuesto 2026, al que los gremios califican como “un ajuste disfrazado de reordenamiento”.

Desde la conducción provincial, la UEPC denunció que el artículo 30 del Presupuesto “anula los mecanismos de financiamiento federal del sistema educativo” y alertó sobre el retroceso del Estado como garante de la educación pública.

Jornada nacional de lucha

El paro nacional convocado por la CTERA incluye movilizaciones y actos en distintos puntos del país bajo el lema “Por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y por condiciones dignas para enseñar y aprender”.

En Córdoba, las actividades se complementan con una caravana provincial que nuclea a docentes activos, jubilados, comunidades educativas y organizaciones sociales, en defensa del presupuesto y los derechos laborales del sector.