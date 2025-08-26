Paro de controladores aéreos: dos tandas de tres horas y fuerte impacto en Córdoba

La medida de ATEPSA se cumple este martes en dos franjas: 7 a 10 y 14 a 17. Aerolíneas Argentinas informó 82 vuelos cancelados y 96 reprogramados (en total 178 servicios afectados), con más de 15.000 pasajeros alcanzados por demoras y cancelaciones. En Córdoba, el Aeropuerto Ambrosio Taravella opera con reprogramaciones y cancelaciones puntuales fuera de las franjas de paro.

La jornada de paro nacional de los controladores aéreos se realiza en dos “ventanas” de tres horas, durante las cuales no hay despegues. Quedan exceptuadas las operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento. Las aerolíneas ajustaron su programación concentrando salidas antes de las 7, entre las 10 y las 14, y después de las 17. En paralelo, el Gobierno reiteró que el servicio de navegación aérea es “esencial” y advirtió sobre posibles sanciones por incumplimientos.

En Córdoba, los controladores del Ambrosio Taravella adhieren a la medida. Desde primeras horas se registran vuelos demorados y cancelados, y una actividad reducida por reprogramaciones hacia horarios fuera de las franjas de paro. Decenas de pasajeros quedaron a la espera de nuevas asignaciones en el hall de partidas.

Según la programación divulgada por Aerolíneas Argentinas, para hoy se proyectaban 295 vuelos: de ellos, 82 de cabotaje fueron cancelados y 96 reprogramados, afectando a más de 15.000 pasajeros. Otras compañías también informaron modificaciones en sus itinerarios a nivel nacional.

El conflicto continuará esta semana con nuevas jornadas de paro: jueves 28 (13 a 16 y 19 a 22) y sábado 30 (13 a 16 y 19 a 22). La protesta responde a un reclamo paritario del gremio, tras el fracaso de la conciliación.