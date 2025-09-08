Paliza de Fuerza Patria a La Libertad Avanza en la elección de Buenos Aires

Con el 33 % de las mesas escrutadas a las 21, la alianza Fuerza Patria se impuso con el 46,93 % frente al 33,86 % de La Libertad Avanza, en unos comicios que concentraron la atención nacional.

Este domingo se realizaron las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, con alrededor de 14 millones de electores habilitados. La votación definió la renovación de cargos legislativos en un clima de fuerte expectativa por la polarización entre el peronismo liderado por Axel Kicillof y la fuerza del presidente Javier Milei.

A las 21 horas, con el 33 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales marcaron una diferencia contundente: Fuerza Patria alcanzaba el 46,93 %, mientras que La Libertad Avanza obtenía el 33,86 %.

El resultado constituye un duro revés para Milei en la provincia más populosa del país y refuerza el posicionamiento del oficialismo bonaerense, que logró ampliar su caudal de votos en medio de una situación económica compleja y de crecientes tensiones políticas.