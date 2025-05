Pablo Vegetti le inició un juicio millonario a Belgrano por diferencias contractuales

El delantero reclama 840 millones de pesos por una supuesta deuda vinculada a la cotización del dólar durante su paso por el club.

La Asamblea Ordinaria del Club Atlético Belgrano, realizada este lunes por la noche en el Gigante de Alberdi, no solo dejó la aprobación del balance y la compra de terrenos para ampliar el estadio. Un dato inesperado generó revuelo entre los socios: Pablo Vegetti, uno de los máximos goleadores del club en los últimos años, inició una demanda millonaria contra la institución.

El conflicto salió a la luz luego de que un socio consultara sobre el aumento del pasivo reflejado en el balance económico. Fue entonces cuando el tesorero Lucas Bustos confirmó que existe una disputa legal con el actual jugador de Vasco da Gama, quien reclama 840 millones de pesos.

Reclamo por diferencia en la cotización del dólar

Según explicó Bustos, el reclamo está vinculado a diferencias contractuales relacionadas con la cotización del dólar durante el período en que el delantero vistió la camiseta de Belgrano. “Estamos cursando un juicio con Pablo Vegetti. Según su postura, hay una diferencia de cambio en ese registro. Y nosotros tenemos una previsión en el balance por si la justicia determina que el jugador tiene razón”, precisó el directivo.

La demanda se fundamentaría en una supuesta deuda surgida por la diferencia entre el dólar oficial y otras cotizaciones vigentes en el momento del cobro de los honorarios pactados en moneda extranjera.

“Yo fui jugador… no lo entiendo”

Quien también se refirió al tema fue el presidente del club, Luis Fabián Artime, quien no ocultó su molestia ante el reclamo del exgoleador. “Yo fui jugador… No, no lo entiendo”, expresó con firmeza. “Cada uno defiende sus derechos, y yo como presidente tengo que defender los de Belgrano. Cuando nos preguntaron quién era, tuvimos que decirlo”, añadió, aclarando que el club no había hecho público el conflicto hasta que fue revelado en la asamblea.

Reacción entre los hinchas

La noticia tuvo un fuerte impacto entre los hinchas de Belgrano, muchos de los cuales expresaron su decepción en redes sociales por la actitud del futbolista, que fue un referente del equipo entre 2019 y 2023, con un registro de 64 goles en 123 partidos oficiales.

El juicio sigue su curso y el resultado dependerá de lo que dictamine la justicia. Mientras tanto, el conflicto marca un inesperado quiebre entre el club y uno de sus ídolos recientes.