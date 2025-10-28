Pablo Quirno asumió como canciller y promete “consolidar la relación con EE.UU.”

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que profundizará la inserción internacional del país a través de comercio, inversiones y cooperación estratégica.

Pablo Quirno juró hoy como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina ante el presidente Javier Milei, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y prometió que su gestión estará orientada a “seguir consolidando la relación con los Estados Unidos” y a avanzar en una mayor “inserción internacional con comercio e inversiones”.

Durante el acto, al que asistió su familia y los miembros del Gabinete, Quirno agradeció “la confianza del Presidente y todo el equipo” y explicó que aún no confirmó el número dos de la Cancillería ni el resto de su equipo de trabajo. “Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente”, señaló.

Prioridades de gestión

El flamante canciller, vinculado al ministro de Economía Luis Caputo, estableció como eje su nuevo mandato la profundización de la agenda internacional iniciada por el Gobierno. “La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar”, afirmó Quirno.

Consultado sobre la relación con Estados Unidos y el viaje próximo del presidente Milei a Miami, Quirno sostuvo: “La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos”.