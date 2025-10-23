Pablo Carro: “El modelo de Milei está agotado y viene el castigo en las urnas”

El diputado nacional y candidato de Fuerza Patria, Pablo Carro, analizó el escenario económico y político en la recta final hacia las elecciones legislativas. Cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei, criticó al peronismo cordobés y reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

A pocos días de las elecciones legislativas, el diputado nacional y candidato por Fuerza Patria, Pablo Carro, mantuvo una entrevista con VillaNos Radio, donde expresó una dura crítica al modelo económico libertario y llamó a expresar en las urnas un “voto castigo al ajuste”.

“El modelo económico de Milei está agotado. No sirve. No resuelve los problemas de la gente. No controla el dólar, no baja la inflación, no mejora salarios. ¿Qué hace? Lo único que hace es ajustar”, sostuvo.

Carro advirtió además sobre un nuevo salto cambiario: “Viene otra devaluación, porque el gobierno no tiene reservas. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Más inflación, más pobreza.”

Y remarcó que el rumbo actual “no se sostiene sin represión”: “Para sostener este ajuste brutal necesitan una sociedad sin derechos y con miedo. Por eso atacan a la universidad, a los sindicatos, a los medios comunitarios.”

Denuncia al cordobesismo: “Festejan el ajuste, pero después se hacen los opositores”

El legislador fue especialmente crítico con los sectores del PJ cordobés, a quienes acusó de complicidad con el gobierno nacional.

“Ahora dicen que quieren defender el Estado, la educación pública, a los jubilados… pero acompañaron todas las leyes que destruyen eso mismo. Es una estafa política”, advirtió.

En esa línea, acusó a los dirigentes provinciales de mantener un doble discurso: “Hacen marketing político: a unos les dicen que son opositores a Milei, a otros que son el verdadero cordobesismo. Pero cuando hay que votar, votan con los libertarios.”

Identidad peronista y defensa de Cristina

Carro defendió con firmeza la figura de Cristina Fernández de Kirchner y denunció su exclusión del debate público.

“Cristina fue la mejor presidenta de los últimos años. Y hoy está presa: no en una cárcel, pero presa políticamente, silenciada por el poder judicial y los medios concentrados”, afirmó.

Criticó además a quienes intentan despegarse de su liderazgo para captar electores moderados. “No quieren nombrarla porque quieren captar el voto antikirchnerista. Pero lo hacen a costa de esconder la historia reciente del peronismo.”

Y definió su espacio con una frase categórica: “Fuerza Patria es el único peronismo que le hace frente de verdad a Milei.”

Soberanía y alineamiento internacional

El candidato cordobés dedicó parte de su intervención a advertir sobre el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos.

“Milei es un perrito faldero de Trump. Se pone contento cuando Trump lo acaricia. Quiere quedar bien con los yanquis, pero eso nos cuesta soberanía, autonomía, decisiones propias”, afirmó.

También apuntó contra la Fundación Mediterránea, a la que vinculó con los intereses de los grandes exportadores y las corporaciones energéticas. “No gobierna Milei. Gobiernan las cerealeras, las petroleras, las multinacionales. Y en Córdoba, hay sectores políticos que están al servicio de esos intereses.”

Propuestas y posicionamiento político

Carro sostuvo que Fuerza Patria representa una oposición con convicciones claras.

“Vamos al Congreso a frenar la reforma laboral, la reforma jubilatoria y el desfinanciamiento de la universidad pública. Vamos a defender el salario y la producción local”, planteó.

Y agregó: “No nos escondemos detrás de carteles vacíos. No queremos entrar por la ventana. Queremos entrar por el voto popular y con ideas claras.”

Lectura electoral: “No tenemos guita para encuestas, pero la calle habla”

Consultado sobre las expectativas de su espacio, Carro reconoció la dificultad del escenario en Córdoba, pero se mostró confiado.

“No tenemos estructura ni guita para pagar encuestas. Pero la calle habla. Hay enojo, hay bronca. Y eso se va a expresar”, afirmó.

Pidió no resignarse ante el clima de desánimo social: “El gobierno está logrando algo perverso: que la gente crea que ya no hay alternativa. Que hay que aguantarse este desastre o volver a lo anterior. Y no es así.”

Cerró con un llamado al voto activo: “El domingo tiene que haber un voto castigo. A Milei, al ajuste, a las coimas, a los cómplices. Pero también un voto de esperanza: para frenar esto y empezar a construir otra cosa.”