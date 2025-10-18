Orso y Baldassi compartieron un encuentro en el predio de los Empleados de Comercio

El secretario General del gremio, Carlos Orso, recibió al diputado nacional Héctor Baldassi en el espacio ubicado camino a Las Jarillas. Dialogaron sobre sus trayectorias y recorrieron las obras realizadas en el lugar.

El secretario General del Centro Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, recibió este viernes por la tarde al diputado nacional Héctor Baldassi en el predio sindical ubicado camino a Las Jarillas.

Durante el encuentro, ambos realizaron una recorrida por las obras que se llevan adelante en el espacio recreativo y conversaron sobre sus trayectorias en el ámbito deportivo y político.

Orso destacó la visita de Baldassi y señaló que “es muy lindo poder recibirlo en este lugar tan emblemático para nosotros. Es una personalidad muy querida dentro del ámbito del deporte, donde yo también me supe desempeñar durante muchos años de mi vida”.

Baldassi, exárbitro internacional y actual legislador nacional, competirá en los comicios legislativos del 26 de octubre como primer candidato a diputado nacional por la Alianza Ciudadanos, con el objetivo de retener su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.