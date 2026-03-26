Orso prepara una jornada especial por el Mes de la Mujer en el predio camino a Las Jarillas

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz realizará el sábado 28 de marzo una celebración abierta por el Mes de la Mujer, con shows, sorteos, juegos y un agasajo gastronómico para las asistentes en el predio del gremio camino a Las Jarillas.

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Carlos Orso, impulsa a través de la Secretaría de la Mujer del sindicato una jornada pensada para compartir, homenajear y celebrar junto a las afiliadas y vecinas de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, a partir de las 15, en el predio del gremio ubicado camino a Las Jarillas, y contará con entrada libre y gratuita para las socias del sindicato y también para vecinas de Villa Carlos Paz y zonas cercanas.

Según se informó desde la organización, la propuesta incluirá shows musicales, sorteos, juegos y distintas sorpresas a lo largo de la tarde, en un encuentro pensado para generar un espacio de disfrute y reconocimiento para las mujeres.

Además, se precisó que habrá un agasajo gastronómico para todas las asistentes, y se invitó a llevar el equipo de mate para compartir una tarde especial en un entorno al aire libre.

La jornada se suma a las actividades que el gremio mercantil viene promoviendo en su predio recreativo, uno de los espacios de encuentro más utilizados por afiliados y familias de la región durante el año.