Orso participó de un nuevo Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior

El secretario general de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz y de la Región Centro formó parte de la jornada realizada en Las Varillas y Pozo del Molle.

Este miércoles, el secretario General de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz y de la Región Centro, Carlos Orso, participó en un nuevo Encuentro Regional del Movimiento Mercantil del Interior, que en esta ocasión tuvo lugar en Las Varillas y Pozo del Molle.

La actividad reunió a dirigentes de distintas localidades de la provincia. Estuvieron presentes Omar Astrada, secretario general de Las Varillas; José González, subsecretario de la Federación de Empleados de Comercio; Daniel Ruberto, vicepresidente de OSECAC; y Miguel Mamani, secretario general del Movimiento Mercantil del Interior.

Durante la jornada se presentaron los informes de las diferentes secretarías y de las entidades colaterales a la Federación Argentina de Empleados de Comercio. El objetivo fue compartir experiencias y fortalecer la articulación entre las delegaciones, promoviendo el trabajo conjunto en defensa de los trabajadores mercantiles.

“Estos espacios son muy importantes para dar cuenta de cómo trabajan los compañeros de otras localidades, fortalecer vínculos y adquirir nuevas herramientas en virtud de mejorar el trabajo que realiza cada uno en la institución mercantil a la que representa”, expresó Orso.