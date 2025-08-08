Operativos de saturación reforzaron la seguridad en localidades de Punilla

Se controlaron más de 90 automóviles, 70 motocicletas y 280 personas; hubo un detenido por hurto y secuestro de vehículos por infracciones.

En el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana, la Dirección de la U.R.D. Punilla dispuso el jueves una serie de operativos de saturación y potenciados en distintas localidades del departamento.

Los controles comenzaron por la mañana en Villa Carlos Paz y continuaron durante la tarde en San Antonio, Tala Huasi, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Bialet Massé y San Roque. Las tareas fueron supervisadas por el director de la Departamental, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, el subdirector, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, y los jefes de zona.

Participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, Guardia de Infantería, SEOM y personal de comisarías locales, junto con las guardias municipales e inspectores.

Como resultado, se realizaron controles a 93 automóviles, 71 motocicletas y 289 personas, además de 26 entrevistas a comerciantes y vecinos por parte de la Policía Barrial. Durante el operativo se logró la aprehensión de un hombre por hurto.

En materia de seguridad vial, se procedió al secuestro de nueve motocicletas por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba en las distintas localidades intervenidas.