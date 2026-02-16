domingo, febrero 15, 2026
Operativo antidrogas en el Cosquín Rock: dos aprehendidos y más de 6 kilos de brownies de marihuana secuestrados

Durante un operativo en inmediaciones del predio del Cosquín Rock, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico aprehendieron a dos hombres y secuestraron brownies de marihuana, dosis de cannabis, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Durante un operativo realizado en inmediaciones del predio del Cosquín Rock, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) interceptaron a dos hombres que se encontraban vendiendo supuestos “brownies de marihuana”, y procedieron a su aprehensión y al secuestro de distintos elementos vinculados al narcomenudeo.

De acuerdo al parte, quedaron aprehendidos dos hombres de 31 y 50 años de edad. En el procedimiento se logró la incautación de 6.561 gramos de brownies de marihuana, 10 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

