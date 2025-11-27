Operaron a Llaryora de una hernia epigástrica y evoluciona de manera favorable

El gobernador Martín Llaryora fue sometido este jueves a una hernioplastia epigástrica en el Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba. La intervención fue ambulatoria y el parte médico informó que se encuentra estable y con buena evolución, con alta prevista para la tarde.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba, para tratar una hernia epigástrica.

La operación había sido anticipada por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde explicó que los médicos le habían detectado esa afección y que, por indicación del equipo de salud, se sometería a una hernioplastia epigástrica.

De acuerdo con el parte médico oficial, se trató de un procedimiento ambulatorio, por lo que no fue necesaria una internación prolongada. Llaryora se encuentra “estable y evoluciona favorablemente en una habitación” del nosocomio de Bajada Pucará, y se espera que reciba el alta médica durante la tarde del mismo jueves para continuar la recuperación en su domicilio.

En qué consiste la hernioplastia epigástrica

El subsecretario de Salud, Sebastián Faule, explicó a Canal 10 que la hernia epigástrica se manifiesta como “una protrusión o bulto que se produce a través de un orificio”, donde en muchos casos es “generalmente grasa” la que genera la molestia.

La intervención tiene como objetivo reparar ese orificio o brecha que se forma en la zona epigástrica, a fin de evitar complicaciones y aliviar los síntomas. Según detalló Faule, se trata de un procedimiento sencillo, con un tiempo de recuperación relativamente corto.

El profesional indicó que, tras la cirugía, el gobernador podría retomar su actividad habitual luego de un período de recuperación estimado en unos siete días, siempre bajo los cuidados y controles médicos correspondientes.

Con el posoperatorio en marcha, el Gobierno provincial remarcó que la intervención se realizó de manera programada y que la evolución de Llaryora es positiva, por lo que se aguarda que en el corto plazo pueda volver a cumplir con su agenda de gestión.