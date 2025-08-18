Omar Ruiz convocó a votar “en defensa propia” y respaldó las candidaturas de De la Sota y Fassi

El ex legislador provincial reafirmó su apoyo al espacio Defendamos Córdoba y llamó a votar “en defensa propia” frente a las políticas de Javier Milei.

El ex legislador provincial Omar Ruiz, referente de un espacio político cordobés, confirmó su respaldo a la candidatura de Natalia De la Sota y de Graciela Fassi, quien integra la lista de Defendamos Córdoba en representación del departamento Punilla.

Ruiz recordó que en abril mantuvo un encuentro con la diputada nacional, donde destacó su rol en el Congreso por la defensa de los intereses de Córdoba y de la Nación, marcando su oposición a la Ley Bases, el DNU y la Ley Ómnibus impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En este marco, convocó a los ciudadanos a manifestarse en las elecciones del 26 de octubre respaldando la propuesta de Defendamos Córdoba.

“Convocamos a todos los cordobeses que se sienten agredidos por las políticas del Presidente Milei a votar en defensa propia. La lista que encabeza Natalia De la Sota e integra Graciela Fassi es la expresión de esa defensa”, afirmó.