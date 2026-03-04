miércoles, marzo 4, 2026
Ofrecen recompensa para recuperar una moto robada en Villa Carlos Paz

Una joven de Villa Carlos Paz busca recuperar su moto, que fue robada el martes a la madrugada de un domicilio en Carlos Paz Sierras. Piden datos y ofrecen recompensa.

Ofrecen recompensa por información que permita recuperar una moto robada a una joven de Villa Carlos Paz. La había comprado con el trabajo de todo el verano. Según indicaron, el rodado fue sustraído de un domicilio del barrio Carlos Paz Sierras el martes a la madrugada.

Desde el entorno de la dueña señalaron que la moto aún no tenía patente, ya que todavía no se la habían entregado, y pidieron colaboración a vecinos que hayan visto movimientos sospechosos o tengan cualquier dato útil.

Para aportar información, comunicarse al 3541-597612.

