Noche épica en el Kempes: Independiente Rivadavia dejó afuera a River y jugará la final de la Copa Argentina

La Lepra mendocina avanzó a la final de la Copa Argentina tras empatar sin goles y ganar 4-3 en los penales en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Independiente Rivadavia sorprendió este viernes por la noche y dejó afuera a River Plate en una definición dramática desde los doce pasos, tras un 0-0 cerrado en la semifinal de la Copa Argentina 2025 disputada en Córdoba.

El encuentro estuvo marcado por la falta de claridad ofensiva y la interrupción por lluvia en el segundo tiempo, lo que estiró la jornada hasta entrada la madrugada.

Durante la etapa inicial, el Millonario insinuó algo más, con Juan Fernando Quintero como jugador más influyente hasta su salida. Luego, ni los ingresos de Facundo Colidio, Miguel Borja ni Giuliano Galoppo lograron modificar el rumbo. En la tanda definitoria, Borja falló el primer remate y Galoppo definió débil, facilitando la tarea del arquero mendocino.

Del lado ganador, el equipo dirigido por Alfredo Berti se sostuvo con un planteo ordenado y apostó todo a la definición desde el punto penal. Matías Villa fue el encargado de marcar el último disparo y de desatar el festejo de la multitud mendocina presente en el Kempes.

River venía de eliminar a Talleres en cuartos de final, pero volvió a sembrar dudas en su funcionamiento colectivo y se despidió del certamen con una actuación deslucida.

La final se jugará en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde Independiente Rivadavia se medirá ante Argentinos Juniors, que el miércoles dejó en el camino a Belgrano.