Noche de los Museos: Una invitación a redescubrir el patrimonio cultural de Córdoba

El evento se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, de 20 a 01, con entrada libre y gratuita. Los museos provinciales ofrecen propuestas innovadoras que combinan arte, historia, ciencia y tecnología. Habrá intervenciones performáticas, conciertos, instalaciones y recorridos interactivos en cuatro circuitos de la ciudad.

El viernes 7 de noviembre, los espacios provinciales de la Agencia Córdoba Cultura abren sus puertas para celebrar una nueva edición de la Noche de los Museos. Una invitación a redescubrir el patrimonio, la ciencia y el arte desde experiencias sensoriales, interactivas y participativas.

De 20 a 01, los museos y espacios culturales de la Agencia Córdoba Cultura abrirán sus puertas con propuestas para todos los gustos, bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”.

Con intervenciones performáticas, experiencias sensoriales, conciertos, instalaciones lumínicas y recorridos interactivos, la velada propone reencontrarse con los espacios culturales de la ciudad y su vínculo con el público, consolidando a Córdoba como un faro de creatividad y encuentro.

A continuación, diferentes propuestas para recorrer durante La Noche de los Museos.

Circuito Centro

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218)

El emblemático museo revive sus tertulias coloniales con la propuesta “A la fiesta del Marqués”, una experiencia performática que reúne a personajes de distintos momentos de la historia argentina en un mismo encuentro imaginario. Habrá intervenciones teatrales, música en vivo, DJ set con reversiones de piezas históricas y bailes tradicionales a cargo del grupo Merced de Tradición, invitando al público a sumarse como protagonista de esta velada.

Peatonal 9 de Julio esq. Rivera Indarte

El corazón de la ciudad se llenará de ritmo y voces con la participación de diversos coros, batucadas y murgas que ofrecerán un repertorio amplio y festivo. Más de 200 coreutas, junto con la Batucada Emergente y la Murga Contraflor, transformarán la peatonal en un punto de encuentro cultural y popular.

Circuito Nodo Lugones

Museo Provincial de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395)

Con “Exploradores Luciérnagas”, el museo propone una travesía nocturna que combina arte, ciencia y descubrimiento. Los visitantes recorrerán las salas a oscuras, linterna en mano, para iluminar objetos, vitrinas y secretos del conocimiento. La experiencia se completa con observación astronómica en el Patio del Faro.

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411)

El Caraffa se convierte en sede del Festival Santo Noise, encuentro internacional que desde 2009 reúne a artistas del arte sonoro, la performance audiovisual y la experimentación electrónica, reafirmando el lugar de Córdoba en la vanguardia del arte contemporáneo.

Circuito Plaza España

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622)

Con “Travesía Fluorescente”, el Dionisi invita al público a intervenir la salida del museo, transformada en un espacio creativo iluminado con luces ultravioletas. Mensajes y dibujos flúor dejarán una huella colectiva en esta experiencia participativa.

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)

El Palacio Ferreyra se suma con el Museo Itinerante de Autos Antiguos y Clásicos de la Asociación Cordobesa de Coleccionistas, que exhibe vehículos emblemáticos de distintas épocas, reflejando la historia del automovilismo argentino e internacional. Además, la Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera celebra 10 años de trayectoria con un concierto sonará simultáneamente en las salas del museo.

Paseo del Buen Pastor – Capilla (Av. Hipólito Yrigoyen 325)

La instalación “Espectros Audiolumínicos”, de Claustro + Javier Rojas, explora el diálogo entre arquitectura, luz y sonido. Mediante sistemas digitales y sintetizadores analógicos, se crean esculturas lumínicas y atmósferas en constante mutación. La obra utiliza efectos de luz estroboscópica e intensidades variables, por lo que se recomienda precaución a personas con fotosensibilidad o condiciones visuales y neurológicas similares.

Circuito Kempes

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí – Parque del Chateau

El CAC propone una experiencia inmersiva con proyecciones de imágenes generadas por inteligencia artificial y juegos de luces robóticas que transforman el espacio en un entorno de creación visual en movimiento.

Una noche para descubrir, disfrutar y compartir

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta para toda la comunidad. Museos, patios, plazas y salas se encienden para celebrar una nueva edición de la Noche de los Museos, una experiencia única donde Córdoba vibra al ritmo del arte, la ciencia y la historia compartida.