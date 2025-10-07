Nobel de Física 2025: premiados por revelar la mecánica cuántica en el mundo macroscópico

El galardón reconoce sus experimentos pioneros que demostraron que fenómenos cuánticos pueden manifestarse en sistemas macroscópicos, sentando la base para avances en computación cuántica y sensores de alta precisión.

La Real Academia de Ciencias de Suecia anunció este martes 7 de octubre de 2025 a los ganadores del Premio Nobel de Física, concedido a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus experimentos fundamentales que revelaron el comportamiento cuántico en escalas perceptibles.

Los científicos desarrollaron circuitos superconductores con una unión Josephson (dos materiales superconductores separados por una capa aislante) y observaron fenómenos de tunelamiento cuántico y cuantización de energía en sistemas lo suficientemente grandes como para ser manipulados por manos humanas. Estos hallazgos demostraron que propiedades cuánticas, antes sólo observables a nivel atómico, pueden manifestarse en objetos macroscópicos bajo condiciones adecuadas.

Sus experimentos, realizados entre 1984 y 1985, pusieron de manifiesto que grupos numerosos de partículas pueden comportarse como una única entidad cuántica colectiva. Esto abrió el camino para el desarrollo de tecnologías cuánticas modernas: computación cuántica basada en qubits superconductores, criptografía cuántica y sensores de altísima sensibilidad.

El Nobel llega en un momento crucial para la física aplicada: las investigaciones cuánticas ya están siendo incorporadas en dispositivos reales, y el premio valida su relevancia para el futuro de la electrónica, la informática y las comunicaciones.

Con la distinción de este año, Clarke, Devoret y Martinis refuerzan que los límites entre lo cuántico y lo clásico pueden superponerse, impulsando una nueva generación tecnológica con aplicaciones que antes parecían ciencia ficción.