“No hay medias tintas”: acto libertario en Villa Carlos Paz con Roca, Bornoroni e Iñaki Gutiérrez

El espacio libertario encabezará una nueva actividad de campaña en la Costanera Norte. Participarán Gonzalo Roca, Gabriel Bornoroni e Iñaki Gutiérrez, junto a dirigentes y militantes de toda la provincia.

Bajo el lema “No hay medias tintas. Córdoba vuelve a salvar a la Argentina”, La Libertad Avanza realizará este domingo un acto político en Villa Carlos Paz en el marco de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad será encabezada por el primer candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca, el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y el influencer Iñaki Gutiérrez, referente juvenil del espacio.

También participarán dirigentes aliados locales, departamentales y provinciales, en una convocatoria que busca reforzar la presencia del movimiento en el interior cordobés.

Cronograma del encuentro

Según informaron desde la organización, a las 15:45 se realizará una conferencia de prensa en una confitería ubicada en el centro de la ciudad, mientras que el acto principal está previsto para las 17:00 en la Costanera Norte, a la altura del Monumento a Bustos.

El encuentro forma parte de una serie de presentaciones que La Libertad Avanza viene desarrollando en distintas localidades del interior provincial con el objetivo de fortalecer su estructura territorial y sumar respaldo para los comicios legislativos.