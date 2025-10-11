Natalia de la Sota llega a Villa Carlos Paz para dialogar con el sector turístico y comercial

En el marco de la campaña legislativa, la diputada nacional y candidata de Defendamos Córdoba visitará la ciudad este martes 14 para mantener un encuentro con el sector turístico y comercial. Estará acompañada por la dirigente punillense Graciela Fassi y otros referentes departamentales.

La diputada nacional y candidata a renovar su banca por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, visitará Villa Carlos Paz este martes 14 de octubre en el marco de su intensa gira por el interior provincial de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad central será un diálogo con representantes del sector turístico y comercial, empresarios y trabajadores, que tendrá lugar a las 15:30 en el Hotel Italia (9 de Julio 155).

De la Sota estará acompañada por la candidata punillense Graciela Fassi, quien ocupa el quinto lugar en la lista, y por otros dirigentes y militantes del departamento.

El encuentro es organizado por el exlegislador provincial Omar Ruiz.

Campaña con eje en mujeres y jóvenes

La legisladora sostiene un recorrido intenso y sectorizado, con especial prioridad en actividades con mujeres, jóvenes y trabajadores, y bajo un estilo de campaña “cara a cara” por todo el territorio cordobés.

En los últimos días, De la Sota mantuvo encuentros con abogados particulares, entre ellos representantes de organismos nacionales, delegados gremiales y miembros del Colegio de Abogados, para analizar los impactos de los proyectos de ley impulsados por el Gobierno nacional sobre el ejercicio profesional.

También se reunió con un colectivo de referentes de la cultura en la ciudad de Córdoba y cerró la jornada junto a jóvenes profesionales y emprendedores tecnológicos, con quienes debatió sobre el talento argentino, la producción de tecnología y las condiciones necesarias para sostener la innovación en el país.

El espacio Defendamos Córdoba realizó además una serie de actividades en espacios públicos, entre ellas una caminata con 300 mujeres en el Parque Sarmiento, bajo el lema “Defendamos Córdoba Juntas”, y un nuevo “Pueblada Fest” en Plaza Colón, donde participaron candidatos y militantes de Capital.

Un mensaje con cinco ejes

En esta etapa final de la campaña, el discurso de Natalia de la Sota busca reafirmar la identidad justicialista y federal del espacio y destacar su posición como única oposición real al Gobierno nacional.

El mensaje que la candidata lleva a cada punto de la provincia se articula en cinco ejes centrales:

Defendamos Córdoba es la única opción opositora entre las tres listas con posibilidades de acceder a bancas en Diputados. La propuesta sostiene la mirada justicialista y la coherencia del legado delasotista. Compromiso con la defensa de Córdoba y de los sectores más vulnerables. Empatía y soluciones concretas: devolución del IVA, mejora de las jubilaciones y un Programa Primer Paso nacional. Aliento a la participación ciudadana, con la consigna de votar lista 501, casillero 11.

La gira provincial de De la Sota continuará durante los próximos días por Río Cuarto, Vicuña Mackenna, General Levalle, Laboulaye, La Carlota y Villa María, además de nuevas actividades en Punilla, Calamuchita, Río Tercero, Colón y Río Primero.