Natalia de la Sota: “El cachetazo de los bonaerenses a Milei es un cachetazo al ajuste y la crueldad”

La diputada nacional y candidata a la reelección por Defendamos Córdoba celebró el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires y llamó a fortalecer la confrontación contra las políticas del Gobierno nacional.

La diputada nacional por Córdoba y candidata a la reelección por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, se expresó en su cuenta de X luego de conocerse los resultados de las elecciones bonaerenses que significaron un duro revés para Javier Milei y La Libertad Avanza.

“Ya es inocultable. Cada vez más argentinos ejercen su derecho a defenderse de las políticas de Milei que nos hacen daño. El cachetazo que hoy le dieron los bonaerenses al Presidente, es un cachetazo al ajuste, a la crueldad, al intento por destruir el Estado, al avasallamiento de derechos e instituciones. Es un cachetazo al individualismo egoísta y al gobierno para unos pocos”, afirmó.

De la Sota remarcó que el espacio que integra “está en el camino correcto”: “Quienes integramos Defendamos Córdoba, estamos en el camino correcto. No hay lugar para medias tintas. La confrontación contra las políticas de Milei que dañan a Córdoba tiene que ser contundente”.

Finalmente, convocó a la militancia y a la sociedad a sumarse al proyecto que encabeza: “Tenemos mucho trabajo por hacer. Los invito a que se sumen al único frente con la coherencia y la firmeza que se necesita para defender a Córdoba”.