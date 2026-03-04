Nahuel Gallo habló tras 448 días detenido en Venezuela: “Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad”

El gendarme argentino brindó su primer testimonio público en Buenos Aires, acompañado por autoridades nacionales. Dijo que tiene “escasa información” sobre lo ocurrido durante su cautiverio, describió “tortura psicológica” en la cárcel Rodeo I y pidió no olvidar a los extranjeros que aún permanecen detenidos.

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló públicamente este miércoles, luego de haber recuperado la libertad tras pasar 448 días detenido en Venezuela. Lo hizo en una presentación sin preguntas a la prensa, en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, acompañado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la fuerza, el comandante general Claudio Brilloni.

Con el uniforme de la institución, Gallo explicó que atraviesa los primeros días de regreso con un proceso de adaptación. “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, expresó. También señaló que cuenta con “escasa información” sobre el recorrido que tuvo su situación durante el cautiverio.

“Tortura psicológica” y aislamiento

En su testimonio, Gallo describió las condiciones en las que permaneció detenido y afirmó que en el penal Rodeo I sufrió “bastante tortura psicológica”. “No es muy grato para contar ahora”, agregó, visiblemente emocionado.

También relató que, a diferencia de otros detenidos, él no contaba con contactos externos: “Los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”, afirmó. Según contó, le informaron desde el Estado venezolano que el Estado argentino había solicitado por su situación, y aseguró que eso influyó en el trato que recibió dentro del lugar de detención.

Pedido por los extranjeros detenidos

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el reclamo para que se sostenga la presión internacional por quienes siguen presos. “No se olviden del Rodeo, no podemos mirar para otro lado”, planteó, y sostuvo que todavía permanecen detenidos 24 extranjeros que esperan ser liberados.

Gallo contó que tuvo expectativas de salir el domingo anterior a su liberación y describió el proceso como incierto: “Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, dijo.

“Mi fortaleza mental fue pensar en mi hijo”

En otro pasaje, explicó qué lo sostuvo durante el encierro: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”. Y agregó: “No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo agradeció el acompañamiento del Estado argentino y de “instituciones y organismos internacionales” que intervinieron en su repatriación.

Por estas horas, el gendarme continúa en evaluación médica y seguimiento institucional tras su regreso, mientras se define su situación administrativa y el esquema de reinserción a su vida cotidiana.