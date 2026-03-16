Murió Marcelo Araujo, una voz emblemática del relato futbolero en la TV argentina

El histórico relator y periodista deportivo falleció este lunes a los 78 años. Fue una de las voces más reconocidas del fútbol argentino, con un recorrido marcado por Fútbol de Primera y por una forma de narrar que dejó huella en la televisión.

Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años, según se conoció en las últimas horas. La noticia generó repercusión en el ambiente periodístico y deportivo por la trayectoria de quien fue una de las voces más reconocidas del relato de fútbol en la televisión argentina.

Araujo construyó buena parte de su reconocimiento público a partir de su trabajo en Fútbol de Primera, ciclo con el que quedó fuertemente identificado durante años y desde donde consolidó un estilo de relato que marcó época. Más adelante también tuvo un rol central en las transmisiones del fútbol argentino por la TV Pública.

Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a una etapa muy reconocible de la televisión deportiva local, tanto por su presencia al frente de grandes coberturas como por su tono personal para narrar partidos y conducir transmisiones. Su nombre quedó ligado a algunos de los momentos más recordados del fútbol televisado en la Argentina.

La noticia de su muerte fue confirmada este lunes por personas de su entorno y rápidamente provocó mensajes de despedida, recuerdos y repercusiones en medios y redes sociales, donde colegas, periodistas y aficionados destacaron su peso dentro de la historia reciente del periodismo deportivo argentino.