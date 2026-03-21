Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las plumas más reconocidas del periodismo deportivo argentino

El histórico periodista y escritor falleció este viernes a los 85 años. Su trayectoria quedó ligada a El Gráfico, al boxeo, al fútbol y a una forma de narrar el deporte que dejó una marca profunda en la prensa argentina.

Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes a los 85 años. La noticia generó una fuerte repercusión en el periodismo deportivo argentino, donde su figura fue reconocida durante décadas por su estilo de escritura, su capacidad narrativa y su peso dentro de la cobertura del fútbol y, sobre todo, del boxeo.

Nacido en Montevideo y radicado desde joven en la Argentina, Cherquis Bialo construyó una carrera extensa en gráfica, radio y televisión. Uno de los espacios donde dejó una huella más fuerte fue El Gráfico, publicación en la que trabajó durante cerca de tres décadas y de la que llegó a ser director entre 1982 y 1990.

Su nombre quedó especialmente asociado a las grandes coberturas de boxeo, con crónicas y perfiles que lo convirtieron en una referencia del género, aunque también tuvo una participación muy visible en el periodismo futbolístico y en la comunicación institucional del deporte argentino. Entre otros roles, fue director de Medios y Comunicación de la AFA durante la gestión de Julio Grondona.

En los últimos meses había atravesado un cuadro de salud delicado vinculado a una leucemia, con internaciones y recaídas que habían sido seguidas de cerca por colegas y allegados. De acuerdo con la información publicada este sábado, su despedida se realiza en la Legislatura porteña, donde en 2024 había sido distinguido como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte.

La muerte de Cherquis Bialo generó mensajes de despedida de periodistas, dirigentes y figuras del ambiente deportivo, que lo recordaron como una de las voces más singulares del oficio. Con su partida, se cierra un capítulo importante del periodismo deportivo argentino, marcado por una escritura personal, de fuerte impronta literaria y gran influencia sobre varias generaciones.