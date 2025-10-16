Mundial Sub 20: la Selección Argentina derrotó a Colombia y jugará la final con Marruecos

El equipo de Diego Placente se impuso 1-0 con gol de Mateo Silvetti y accedió a la final del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Marruecos el próximo domingo.

La Selección Argentina Sub 20 venció este miércoles por 1 a 0 a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial Sub 20, un logro que el fútbol juvenil argentino no alcanzaba desde Canadá 2007.

El equipo dirigido por Diego Placente mostró solidez y autoridad en un partido intenso, con mucha fricción y escaso margen para el error. Durante el primer tiempo predominó la paridad, aunque el conjunto nacional tuvo las mejores aproximaciones a través de Gianluca Prestianni, el joven delantero del Benfica, que fue la figura más desequilibrante del ataque albiceleste.

A los 72 minutos, una gran jugada colectiva derivó en una asistencia precisa de Alejo Sarco que Mateo Silvetti definió con categoría para marcar el único gol del encuentro.

Poco después, el colombiano Jhon Rentería fue expulsado por un agarrón en el mediocampo, lo que dejó a su equipo con diez jugadores y facilitó el control del cierre por parte de Argentina.

En el tramo final, Colombia intentó llegar al empate con centros y pelotazos al área, pero la defensa argentina se mantuvo firme. El futbolista de Talleres de Córdoba, Santiago Fernández, ingresó en los minutos finales en lugar de Dylan Gorosito.

Próximo desafío

Con esta victoria, Argentina vuelve a una final mundialista Sub 20 después de 18 años. Su rival será Marruecos, que superó a Francia por penales en la otra semifinal. La gran final se disputará este domingo a las 20 (hora argentina).