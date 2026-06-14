Mundial 2026: La Mona Jiménez visitó a la Selección y llevó cuarteto a la concentración argentina

El ídolo cordobés compartió una noche especial con el plantel en Kansas City, en la previa del debut ante Argelia. Hubo fotos, canciones, regalos, emoción y un clima de distensión para la Scaloneta antes del primer partido mundialista.

La previa mundialista de la Selección Argentina tuvo una visita bien cordobesa y cargada de color. Carlos “La Mona” Jiménez pasó por la concentración del equipo de Lionel Scaloni en Kansas City y compartió una noche especial con los jugadores, a pocos días del debut en el Mundial 2026.

El ídolo del cuarteto fue invitado al stream de AFA Estudio y rápidamente se transformó en el centro de una escena distendida dentro del búnker argentino. Entre saludos, anécdotas, canciones y fotos, La Mona llevó algo del clima popular cordobés a la intimidad del plantel campeón del mundo.

Los primeros en acercarse fueron Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los futbolistas cordobeses que integran la delegación argentina. El delantero de Calchín y el defensor de Embalse, compañeros además en el Atlético de Madrid, compartieron un momento especial con el “Mandamás”, que recibió como regalo una camiseta número 9 de Julián.

La presencia de La Mona tuvo un valor simbólico para el grupo y especialmente para los cordobeses del plantel. Solo faltó Cristian “Cuti” Romero para completar el trío provincial en esa primera postal, en una noche que tuvo mucho de pertenencia y de identidad argentina en plena concentración mundialista.

Después se fueron sumando otros jugadores, entre ellos Lisandro Martínez, Exequiel Palacios y Thiago Almada, además del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La charla derivó en música y la música en fiesta: La Mona cantó, contó historias y terminó haciendo bailar al plantel al ritmo de uno de sus clásicos, “Beso a beso”.

El encuentro también dejó una de las imágenes más buscadas por el propio cantante: la foto con Lionel Messi. Para La Mona, reconocido fanático de la Selección y figura central de la cultura popular argentina, el cruce con el capitán tuvo un tono de sueño cumplido en medio de una Copa del Mundo que ya empezó a tomar temperatura.

La visita se dio en una jornada particular para la delegación argentina. Afuera, Kansas City atravesó una fuerte tormenta, con alertas meteorológicas y ráfagas que obligaron a extremar cuidados. Adentro, la Selección encontró un rato de calma, música y asado para bajar tensiones antes del estreno.

Ese tipo de momentos suelen tener un peso especial en los mundiales. Más allá de los entrenamientos, las charlas tácticas y la presión competitiva, la convivencia también se construye con escenas de distensión, humor y pertenencia. En ese terreno, La Mona funcionó como un puente directo con una parte profunda de la identidad popular argentina.

La Scaloneta llega al debut como vigente campeona del mundo y con la expectativa lógica de un equipo que buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022. En la previa, Argentina cerró su preparación con dos triunfos amistosos: 2 a 0 ante Honduras y 3 a 0 frente a Islandia, donde Messi volvió a sumar minutos y convirtió de penal.

El primer paso mundialista será el martes 16 de junio, a las 22 horas de Argentina, frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, por el Grupo J. Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14 horas, y cerrará la fase inicial ante Jordania el sábado 27 de junio, a las 23 horas.

Antes de que empiece a rodar la pelota para Argentina, la visita de La Mona dejó una postal distinta: la de una Selección que también se permite respirar, cantar y encontrarse con símbolos que forman parte de su gente. En Kansas City, por un rato, el Mundial sonó a cuarteto.