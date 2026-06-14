Mundial 2026: Japón reaccionó dos veces y le sacó un empate a Países Bajos

El seleccionado asiático igualó 2 a 2 en Arlington, en un partido cambiante por el Grupo F. Van Dijk y Summerville marcaron para los neerlandeses, mientras que Nakamura y Kamada respondieron para Japón.

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más entretenidos del arranque del Mundial 2026 e igualaron 2 a 2, este domingo 14 de junio, en Arlington, por la primera fecha del Grupo F.

Después de un primer tiempo parejo y sin goles, el equipo neerlandés logró ponerse en ventaja en el complemento. A los 51 minutos, Virgil van Dijk ganó de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el 1 a 0 para el conjunto dirigido por Ronald Koeman.

La reacción japonesa fue rápida. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura apareció tras una buena jugada colectiva iniciada por Takefusa Kubo y puso el 1 a 1, con un remate que tuvo un desvío en el camino y descolocó al arquero.

Países Bajos volvió a golpear a los 64 minutos, cuando Crysencio Summerville recibió cerca del área y sacó un remate colocado para el 2 a 1. El gol parecía encaminar el triunfo europeo, pero Japón no se rindió y siguió buscando.

El premio llegó cerca del final. A los 88 minutos, Daichi Kamada apareció tras una pelota parada y marcó el 2 a 2 definitivo, en una jugada que volvió a exponer la insistencia japonesa hasta el último tramo del partido.

El empate dejó sensaciones distintas: Países Bajos se fue con sabor amargo, porque estuvo dos veces arriba en el marcador; Japón, en cambio, rescató un punto valioso y confirmó su capacidad de reacción ante uno de los candidatos del grupo.

Con este resultado, Países Bajos y Japón sumaron su primer punto en el Grupo F, a la espera del partido entre Suecia y Túnez, que completará la primera fecha de la zona.

En la próxima jornada, Países Bajos enfrentará a Suecia el sábado 20 de junio, a las 14:00 de Argentina, en Washington. En tanto, Japón jugará ante Túnez el domingo 21 de junio, desde la 01:00 de Argentina, en Atlanta.