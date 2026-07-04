Mundial 2026: Colombia venció a Ghana y se metió entre los 16 mejores

Jhon Arias convirtió a los 14 minutos el único gol del encuentro en Kansas City. La selección dirigida por Néstor Lorenzo controló el desarrollo, mantuvo el arco invicto y enfrentará a Suiza en los octavos de final.

Colombia derrotó 1 a 0 a Ghana y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que resolvió mediante un gol temprano de Jhon Arias y una actuación defensiva sin sobresaltos.

El mediocampista convirtió a los 14 minutos, tras recibir un centro bajo de Luis Suárez, quien había ingresado pocos minutos antes por la lesión de Jhon Durán.

La selección conducida por Néstor Lorenzo administró la ventaja durante el resto del encuentro, generó las oportunidades más claras y no permitió que Ghana registrara remates directos al arco.

Colombia enfrentará ahora a Suiza por un lugar en los cuartos de final.

Dos cambios obligados antes del primer gol

El partido comenzó condicionado por dos lesiones tempranas.

Colombia perdió a Durán durante los primeros minutos y Lorenzo debió reemplazarlo por Luis Suárez. Ghana también realizó una modificación antes del cuarto de hora por la lesión de Marvin Senaya.

El delantero colombiano necesitó poco tiempo para intervenir en la jugada que abrió el marcador.

Suárez recibió la pelota por el sector izquierdo, avanzó y envió un centro bajo hacia el área. Arias acompañó la acción y definió de primera para superar al arquero Lawrence Ati-Zigi.

El 1 a 0 a los 14 minutos le permitió a Colombia manejar el encuentro con mayor tranquilidad frente a un rival que había comenzado con intensidad, pero que perdió profundidad después de quedar en desventaja.

Colombia controló el desarrollo

Ghana intentó responder mediante la potencia de Iñaki Williams, las apariciones de Jordan Ayew y los remates desde media distancia de Thomas Partey.

Sin embargo, la defensa colombiana se mostró firme y protegió sin grandes dificultades el arco de Camilo Vargas.

El conjunto sudamericano tuvo mayor precisión en la circulación y encontró espacios mediante los movimientos de Arias, James Rodríguez y Luis Díaz.

Arias volvió a inquietar con un remate desde afuera del área y Díaz tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no consiguió definir con comodidad.

Colombia tampoco necesitó asumir riesgos innecesarios. Con la ventaja a su favor, sostuvo la posesión, redujo el ritmo cuando fue necesario y obligó a Ghana a perseguir la pelota durante largos pasajes.

Las altas temperaturas en Kansas City también incidieron en el desarrollo, con ambos equipos obligados a administrar el esfuerzo.

Un segundo gol anulado

Durante el complemento, Ghana adelantó sus líneas y trató de presionar más cerca del área colombiana.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz, antiguo entrenador de Colombia, acumuló futbolistas en ataque, pero continuó sin encontrar claridad en los metros finales.

La selección de Lorenzo respondió mediante ataques rápidos y estuvo cerca de conseguir el segundo tanto.

Luis Suárez volvió a participar de una acción profunda y habilitó a Díaz, quien definió ante la salida del arquero. El festejo colombiano quedó interrumpido por una posición adelantada señalada en el comienzo de la jugada.

Fue el tercer gol anulado a Díaz durante el torneo.

Ghana tuvo mayor posesión durante algunos tramos finales, aunque sus intentos terminaron generalmente en centros rechazados o disparos bloqueados antes de llegar al arco.

Una clasificación sin sobresaltos

Colombia cerró el encuentro con orden y evitó que Ghana construyera una oportunidad clara para empatar.

El conjunto africano terminó el partido sin remates al arco y se despidió del Mundial después de haber avanzado como uno de los mejores terceros de la fase inicial.

La selección colombiana, en cambio, prolongó su campaña invicta. Había terminado primera en el Grupo K después de empatar con Portugal y vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El triunfo ante Ghana representó además la segunda victoria de Colombia en una fase eliminatoria mundialista, después del 2 a 0 sobre Uruguay en Brasil 2014.

El equipo de Lorenzo intentará ahora igualar su mejor actuación histórica, alcanzada precisamente en aquella edición, cuando llegó hasta los cuartos de final.

Colombia enfrentará a Suiza el martes 7 de julio, desde las 17:00 de Argentina, en Vancouver. El ganador se cruzará en cuartos con Argentina o Egipto.