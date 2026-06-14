Mundial 2026: Alemania aplastó a Curazao con una goleada histórica

El seleccionado europeo ganó 7 a 1 en Houston, con doblete de Kai Havertz, y arrancó con autoridad en el Grupo E. Curazao, debutante absoluto, celebró su primer gol mundialista.

Alemania tuvo un debut demoledor en el Mundial 2026 y goleó 7 a 1 a Curazao, este domingo 14 de junio, en Houston, por la primera fecha del Grupo E.

El equipo europeo marcó diferencias desde el arranque. A los 6 minutos, Felix Nmecha abrió el marcador y anotó el gol más rápido del torneo hasta el momento. Sin embargo, Curazao tuvo su gran momento de la tarde a los 21 minutos, cuando Livano Comenencia convirtió el 1 a 1 y marcó el primer gol de su país en una Copa del Mundo.

La ilusión del seleccionado caribeño duró poco. Alemania recuperó el control, volvió a ponerse en ventaja a los 38 minutos con un cabezazo de Nico Schlotterbeck y amplió antes del descanso con un penal convertido por Kai Havertz, tras una falta de Riechedly Bazoer sobre Nmecha.

En el complemento, la superioridad alemana se hizo todavía más evidente. Jamal Musiala marcó el cuarto apenas iniciado el segundo tiempo, Nathaniel Brown puso el quinto a los 68 minutos, Deniz Undav anotó el sexto a los 78 y Havertz, con su segundo gol de la tarde, cerró la goleada a los 88 minutos.

Más allá del resultado, Curazao también vivió una jornada histórica: jugó su primer partido mundialista y convirtió su primer gol en la competencia. Además, su entrenador Dick Advocaat, de 78 años, se transformó en el técnico de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo.

Alemania, por su parte, despejó dudas con una actuación contundente. El equipo de Julian Nagelsmann mostró variantes ofensivas, aprovechó casi todas sus chances y consiguió una diferencia de gol muy importante para el desarrollo del grupo.

Con este resultado, Alemania quedó como líder provisorio del Grupo E, con tres puntos y una diferencia de gol de +6, a la espera del partido entre Costa de Marfil y Ecuador. Curazao quedó sin unidades y con la necesidad de recuperarse en la segunda fecha.

En la próxima jornada, Alemania enfrentará a Costa de Marfil el sábado 20 de junio, a las 17:00 de Argentina, en Toronto. Ese mismo día, Curazao jugará ante Ecuador desde las 21:00 de Argentina, en Kansas City.