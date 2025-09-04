Muertes en el Neonatal: Brenda Agüero apeló la condena y pidió la nulidad del juicio en Casación

Los abogados de la enfermera, sentenciada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, plantearon irregularidades en la selección del jurado y cuestionaron la valoración de las pruebas.

La defensa de Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por el asesinato de cinco bebés y la descompensación de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, presentó un recurso de Casación para anular la sentencia dictada a fines de julio.

Los abogados Gustavo Daniel Nievas y Juan Manuel Rivero presentaron un escrito de más de 165 páginas en el que señalan supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas.

Los principales cuestionamientos de la defensa

Selección del jurado: acusan a la ciudadana Melina Abril Soria de haber ocultado información relevante para evitar ser excluida, ya que conocía a una de las imputadas, que luego fue absuelta.

Prueba indirecta: remarcan que "no existe una prueba directa" que vincule a Agüero con los hechos, dado que "nadie la vio colocar una inyección a ningún bebé".

Pericias cuestionadas: señalan inconsistencias en los estudios psicológicos y que las conclusiones "exceden el soporte empírico". Además, califican de "parcial y discutible" la evidencia toxicológica y de "débiles e inconsistentes" las pruebas forenses de apoyo.

Testimonios contradictorios: subrayan problemas de fiabilidad en las declaraciones de testigos.

Argumento central

Para la defensa, la condena se sostiene en “una cadena de indicios débiles, construidos sobre pruebas circunstanciales, pericias sesgadas y omisión de factores cruciales”. Aseguran que el fallo lesionó derechos constitucionales como el principio de inocencia, el derecho de defensa y la obligación de una sentencia fundada.

Próximos pasos

El recurso de Casación será analizado por instancias superiores, que deberán resolver si confirman la condena o habilitan la revisión del proceso. El caso sigue siendo uno de los más sensibles y polémicos en la justicia cordobesa, tanto por la magnitud de los hechos investigados como por las repercusiones sociales que generó.