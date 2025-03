Milo Lockett abraza una hermosa causa de Córdoba: la inclusión

El artista viene a Córdoba el 19 de marzo a presentar “un abrazo a la inclusión”, una cápsula de remeras con dibujos especialmente creados para la fundación Down Is Up Córdoba, en el marco del #21M Día internacional del Síndrome de Down, para recaudar fondos y de esta manera poder colaborar con todas las actividades y programas que realizan. El evento será abierto al público en el Córdoba Shopping de 16.30 a 18:00 horas y habrá un espacio de recreación para niños.

La fundación Down is Up Córdoba presenta una cápsula de remeras en colaboración con Milo Lockett, una propuesta conceptual e inclusiva enfocada en una colaboración que combina el diseño y el arte. El dibujo representa el logo de la fundación adaptado al estilo de Lockett y la misma quedará a la venta en el shopping, o bien se podrá adquirir de manera virtual en web de la organización.

La cápsula “Un abrazo a la inclusión” se pensó para recaudar fondos y de esta manera poder colaborar con todas las actividades y programas que se realizan en la fundación con el fin de acompañar a las familias, a los niños y jóvenes a que transiten un proceso y un camino hacia una vida autónoma e independiente.

“Este año me eligieron para hacer su remera y yo pensé en una remera que tenga un abrazo, que es lo que necesitamos todos. Yo pienso que la inclusión es poder compartir, poder convivir y poder tener una mejor comunidad, y si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que pensar en la inclusión y la inclusión es educación. Ahora espero que todos abracen este motivo, nos abracen y nos ayuden colaborando y se lleven esta remera con este hermoso mensaje” afirma el artista Milo Lockett sobre esta actividad.

La cápsula es una edición limitada de producto que se desarrolló en conjunto entre el artista y la fundación, con ilustraciones de Milo, en una iniciativa que generó estas prendas versátiles y cómodas, que se pueden usar en infinitas ocasiones. Los talles disponibles son 8, 12 y 16 de niños a $15.000 y talle S, M, L, XL y XXL a $20.000 cada una.

La presentación oficial de la cápsula se llevará a cabo en un evento abierto al público en general en el 1 piso de Córdoba Shopping con la presencia de Milo Lockett y en la misma participarán niños de la fundación, será el día miércoles 19 de marzo de 16.30 a 18:00 horas y habrá un espacio de recreación para niños, promoviendo un ambiente inclusivo y familiar.

Por otro lado, el artista donó también a la fundación, uno de sus cuadros para que sea rematado en el mes de junio a través de una subasta virtual y será entregado en la cena que realizan anualmente.

Compartimos el link de la tienda de la fundación donde se pueden encontrar algunos productos para colaborar con los diferentes programas. En la misma, luego de la presentación se pondrán a la venta las remeras:

Link de venta: https://downisupcba.org/tienda/

Down Is Up Córdoba

Es una Fundación creada por familias que acompañan a otras familias en el camino de la inclusión de sus hijos. Tiene como eje informar, compartir y motivar a todos los que quieran participar en este cambio de mirada sobre discapacidad. La historia comenzó en 2015 cuando decidieron comenzar a organizar charlas, acciones y más, trabajando para lograr el cambio que buscan. Esta comunidad nace con el fin de satisfacer la necesidad de contención, atención e información sobre el Síndrome de Down.

Objetivos

Promover los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Visibilizar el Síndrome de Down, mediante acciones de educación, formación y actividades sociales y culturales, fortaleciendo la convivencia.

Fomentar la vida independiente y la autonomía de las personas con síndrome de Down.

Proyectos

Grupos de amigos por edades.

Grupo de familias.

Consultorio.

Viviendas con Apoyo.

Capacitaciones.

Y más.

🌐 https://downisupcba.org/

Instagram: @downisupcba

¡Los esperamos el 19 de marzo en el Córdoba Shopping para celebrar juntos la inclusión y el arte!