Milei se reúne con los gobernadores “dialoguistas” tras las legislativas: Llaryora, entre los convocados clave

El Presidente recibirá este jueves en Casa Rosada a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. Quedan afuera los gobernadores más críticos.

El presidente Javier Milei encabezará este jueves una reunión en Casa Rosada con los gobernadores considerados “dialoguistas”, en el primer encuentro institucional luego de las elecciones legislativas. El objetivo será repasar la agenda de reformas que el Gobierno buscará impulsar con la nueva composición del Congreso.

El encuentro está previsto para las 17 en Balcarce 50, y contará con la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuyo rol político cobra relevancia tras el resultado electoral y la necesidad del oficialismo de construir acuerdos con sectores provinciales.

Además de Llaryora, fueron convocados mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut).

También estarán los gobernadores aliados más cercanos al Gobierno nacional en estas elecciones: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. A ellos se suman Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los gobernadores peronistas, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) también fueron llamados al diálogo, tras haber logrado triunfos en sus provincias. Se espera asimismo la asistencia del santiagueño Gerardo Zamora.

Quedarán fuera de la convocatoria los mandatarios más críticos del Ejecutivo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).