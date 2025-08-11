Milei se negó a borrar un tuit contra un niño con autismo y defendió su publicación ante la Justicia

El presidente presentó un escrito en el que sostiene que su cuenta en X es de carácter personal y que sus publicaciones no lo representan institucionalmente.

En medio de la polémica generada por un mensaje en redes sociales dirigido contra Ian Moche, un niño con autismo, el presidente Javier Milei rechazó el pedido de la familia para borrar el posteo o emitir disculpas públicas. En cambio, presentó un escrito judicial defendiendo la publicación y argumentando que su actividad en la red social X corresponde a su vida privada y no a su rol como jefe de Estado.

La defensa fue presentada en el marco de la causa iniciada por los padres de Ian. Allí, Milei invocó la libertad de expresión y reiteró que su cuenta @JMilei no es oficial del Ejecutivo nacional, por lo que —sostiene— no puede atribuírsele responsabilidad institucional.

Una estrategia repetida

El planteo es similar al que utilizó en el caso de la criptomoneda $LIBRA, donde el mandatario intentó separar su función presidencial de su comportamiento en redes. En esa ocasión, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía rechazó la postura, señalando que la cuenta en X del presidente sí lo representa institucionalmente.

En este nuevo caso, los abogados de Milei desestimaron los argumentos de la parte denunciante, afirmando que:

repostear un contenido no implica avalarlo,

no se afectó el honor, la integridad ni la reputación del niño,

la publicación no provocó un daño grave o irreversible,

y que el interés superior del niño no justifica restringir la libertad de expresión política.

Crítica a un periodista

El escrito también aclara que el mensaje no fue un ataque personal a Ian, sino una crítica hacia el periodista Paulino Rodríguez, sugiriendo que el menor habría sido utilizado con fines ideológicos.

Con esta presentación, Milei redobla la apuesta, marcando distancia de cualquier responsabilidad institucional por sus publicaciones y defendiendo que su actividad en redes es parte de su identidad privada, incluso siendo presidente.